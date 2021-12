Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der Eckendorfer Straße in Bielefeld

Bielefeld (ots)

Am 04.12.2021, gegen 23:00 Uhr fuhr ein 47-jähriger Pkw-Führer aus dem Kreis Minden-Lübbecke mit seinem Mini vom Gelände einer Tankstelle nach links auf die Eckendorfer Straße in Richtung Ostwestfalen-Tunnel. Von links kam ein 21-jähriger Pkw-Füher aus dem Kreis Lippe mit einem VW Golf, der ebenfalls in Richtung Tunnel fuhr und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Der 47-jährige und die 22-jährige Beifahrerin aus dem VW Golf wurden dabei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrberit und mussten abgeschleppt werden. jsc

