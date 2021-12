Polizei Bielefeld

POL-BI: Airbags und Pkw-Radio entwendet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 02.12.2021, bauten Unbekannte zwei Airbags und ein Radio aus einem Pkw aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 20:00 Uhr und 06:00 Uhr schlugen die Täter die Scheibe eines VW Polo ein, um an ihr Diebesgut zu gelangen. Das Fahrzeug stand in der Webereistraße, in Höhe der Teutoburgerstraße, am Straßenrand geparkt.

Zeugen meldeten sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

