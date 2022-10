Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Münzautomaten aufgebrochen - Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula. Unbekannte brachen am Donnerstag (06.10.), zwischen 8 Uhr und 14.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Steinmell" ein. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Danach flüchteten die Täter mit Schmuck im Gesamtwert von rund 18.000 Euro und hinterließen circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Münzautomaten aufgebrochen

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Freitag (07.10.) brachen Unbekannte mehrere Münzautomaten an einer Autowaschanlage in der Landecker Straße auf und entwendeten daraus eine noch unbekannte Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Kirchheim. Ein Firmengelände in der Straße "Stockäcker" wurde in der Nacht zu Freitag (07.10.) Ziel unbekannter Täter. Sie zerschnitten eine Sicherungskette eines Bauzaunes des Areals und hebelten anschließend mehrere Baucontainer auf. Aus den Containern stellten die Langfinger verschiedene Werkzeuge zum Abtransport bereit. Aus noch unklarer Ursache ließen die Täter jedoch von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

