POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bebra. Am Sonntag (09.10.). gegen 13.30 Uhr, befuhr ein Radfahrer aus Bebra die Landesstraße 3250 vom Abzweig Weiterode in Richtung Iba. Als eine Gruppe Motorradfahrer den Radfahrer überholte, kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Berührung eines Bikes mit dem Rad. Beide Zweiradfahrer kamen in der Folge zu Fall und verletzten sich schwer. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mittels Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht. Während der Rettungsarbeiten war die L 3250 kurzzeitig voll gesperrt. Es entstand außerdem Sachschaden von circa 520 Euro.

Unfall

Schenklengsfeld. Am Freitag (07.10.), gegen 12:30 Uhr, öffnete ein 58-jährige Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld, welcher sein Fahrzeug in der Parkbucht in der Landecker Straße, geparkt hatte seine Fahrertür um auszusteigen. Eine 65-jährige Fahrerin eines Busses kam zeitgleich die Straße aus der gleichen Richtung gefahren und stieß aus noch unklarer Ursache gegen die geöffnete Fahrertür. Durch den Zusammenstoß splitterte die Scheibe des Pkw und beschädigte ein weiteres in der Parkbucht abgestelltes Fahrzeug einer 56-jährigen Pkw-Fahrerin aus Hohenroda. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 9.050 Euro.

Verkehrsunfall

Ludwigsau. Am Freitag (07.10.), gegen 18 Uhr, befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug den Radweg von Oberrode in Richtung Friedlos. Dabei kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie musste anschließend schwerverletzt in ein Klinikum transportiert werden. Weiterhin wurden ein Verkehrszeichen sowie ein Holzzaun beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Sonntag (09.10.), gegen 22:40 Uhr, befuhren ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal und ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld hintereinander die Berliner Straße in Richtung Hainstraße. Als beide Beteiligten verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhielten, rollte der Pkw des Philippsthalers aus noch ungeklärter Ursache weiter und fuhr auf den Pkw des Hersfelders auf. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von circa 450 Euro.

Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Grebenhain-Bermuthshain. Am Freitag (07.10.), gegen 13:50 Uhr, befuhr eine 74-jährige Fahrerin aus Birstein mit ihrem Renault Modus die Fuldaer Straße aus Nordwesten kommend und bog nach rechts von der Vorfahrtstraße in die Lichenröderstraße ein. Ein 31-jähriger Fahrer aus Fulda fuhr mit seinem Skoda Superb zeitgleich von Osten kommend die Fuldaer Straße und bog nach links von der Vorfahrtstraße in die Lichenröderstraße ein. Dabei kollidierte der Fuldaer mit dem Pkw der vorfahrtsberechtigten 74-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.600 Euro. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Unfall mit Motorradfahrer

Lauterbach. Am Sonntag (09.10.), gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fahrerin aus Offenbach mit ihrem Opel Astra die Bundesstraße 275 aus Lauterbach kommend in Richtung Herbstein. Vor Schloss Eisenbach kam sie aus derzeit noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und lenkte ihren Pkw auf einen dortigen Parkplatz. Ein 40-jähriger BMW-Motorradfahrer stand zu diesem Zeitpunkt als zweiter Motorradfahrer an der Ausfahrt, um von dem Parkplatz auf die B 275 aufzufahren. Da die Autofahrerin vermutlich nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, fuhr sie in die linke Seite des Motorrades und schob es wenige Meter vor sich her. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

