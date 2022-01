Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Übersehenes Stopp-Schild führt zu Unfall mit Verletzten

Ludwigshafen - West (ots)

Am Freitagmorgen befuhr ein 55-jähriger Ludwigshafener mit seinem Ford die Bliesstraße in Ludwigshafen in Richtung Kreuzung Wollstraße/Damschkestraße. Ein 72 Jahre alter Mann aus Beindersheim fuhr mit seinem Dacia auf der Wollstraße in Richtung Raschigstraße. An der Kreuzung übersah der Ludwigshafener das für ihn geltende Stopp-Schild und nahm dem Dacia die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 25.000 EUR. Der Fahrer des Dacia verletzte sich bei dem Unfall leicht am Kopf, er wurde zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann aus Ludwigshafen wird jetzt wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell