Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auseinandersetzung zwischen Autofahrern auf Autobahn

Bad Dürkheim (ots)

Weil sich ein 25-Jähriger Autofahrer am 31.10.2022 gegen 17:00 Uhr beim Auffahren auf die A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim durch einen anderen Autofahrer genötigt fühlte, gestikulierte er mit seinen Händen im Fahrzeug um seinen Unmut Kund zu tun. Hierdurch fühlte sich der andere Autofahrer derart provoziert, dass er den 25 Jährigen im Bereich der Abfahrt Maxdorf bis zum Stillstand ausbremste, aus seinem Fahrzeug stieg, ihn anschrie, seine PKW-Tür aufriss und ihm mit der Faust in das Gesicht schlug. Im Anschluss entfernte er sich mit seinem PKW von der Örtlichkeit. Den bisher unbekannten Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und der Nötigung im Straßenverkehr.

Zeugen des Vorfalles oder etwaig weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell