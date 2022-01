Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Diebstahl einer Motorsäge

Kirchen (ots)

Im Zeitraum 29.12.2021, 15.00 bis 18.00 Uhr wurde von einem Grundstück in der Goethestraße in der Ortslage Kirchen eine Motorsäge entwendet. Das Arbeitsgerät der Marke Stihl, Typ GTA 26 (Minisäge), wurde im genannten Zeitraum aus einem umfriedeten Gartenbereich am Wohnhaus des Eigentümers entwendet. Hinweise zum Verbleib der Säge oder zum Täter erbittet der Polizeibezirksdienst Kirchen oder die PI Betzdorf unter 02741.688609 oder 02741-9260.

