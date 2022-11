Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Raiffeisen Waren-Zentrum Deidesheim

Haßloch (ots)

Am Abend des 31.10.2022 gegen 22:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in das Raiffeisen Waren-Zentrum in 67146 Deidesheim ein. Hierbei überstiegen diese zunächst den dortigen Metallzaun und schlugen anschließend die Fensterscheibe eines Büroraumes ein. Dort wurden mehrere Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700,00EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum genannten Tatzeitpunkt gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 9330 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell