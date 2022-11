Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlägerei bei Halloweenparty

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.11.2022 gegen 03:40 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Louis-Escande-Straße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine 19-Jährige zu Boden gestoßen. Als sie am Boden lag, schlugen bzw. traten dann zwei Unbekannte auf diese ein. Hierdurch erlitt die junge Frau leichte Verletzungen. Sie musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hintergründe der Tat sind bis dato unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell