POL-PDNW: Unfallflucht

Dirmstein (ots) - Am 29.10.2022 sollte auf der Landstraße zwischen Großkarlbach und Freinsheim ein PKW-Führer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch unbeeindruckt von Anhaltesignalen fort in Richtung Freinsheim. Von dort fuhr er weiter Richtung Weisenheim am Sand & Laumersheim, bevor er kurz vor Dirmstein versuchte sich durch Abbiegen in einen Feldweg einer Kontrolle zu ...

