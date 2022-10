Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beim Vorbeifahren PKW gestreift und geflüchtet

Freinsheim (ots)

In der Zeit am 29.10.2022 zwischen 11:30 Uhr bis 13:10 Uhr wurde in der Haintorstraße ein ordnungsgemäß geparkter PKW bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher dürfte den geparkten PKW beim Vorbeifahren beschädigt und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

