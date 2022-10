Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt mit Unterstützung durch Hubschrauber

Dirmstein (ots)

Am 29.10.2022 sollte auf der Landstraße zwischen Großkarlbach und Freinsheim ein PKW-Führer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch unbeeindruckt von Anhaltesignalen fort in Richtung Freinsheim. Von dort fuhr er weiter Richtung Weisenheim am Sand & Laumersheim, bevor er kurz vor Dirmstein versuchte sich durch Abbiegen in einen Feldweg einer Kontrolle zu entziehen. Die eingesetzten Beamten ließen sich jedoch nicht überlisten. Im weiteren Verlauf verließ der junge Mann sein Fahrzeug zu Fuß im Bereich des Soccerparcs Dirmstein und rannte in angrenzende Feldwege. Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass ein Polizeihubschrauber gerade von einem anderen Einsatz abgezogen werden konnte, der die Beamten anhand der Wärmesignatur des Mannes zu diesem lotsen konnte. Er wurde widerstandslos vorläufig festgenommen. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Die Fahrt war somit beendet und dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

