POL-PDNW: Unter Alkohol- und Drogeneinwirkung Pkw geführt

Haßloch (ots) - Am Donnerstag, den 27.10.2022, kam es gegen 13:50 Uhr in der Fabrikstraße in Haßloch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 65jährige Radfahrer aus Speyer hatte den Radweg von Lachen-Speyerdorf kommend in Richtung Haßloch befahren und übersah hierbei den bevorrechtigt aus der Fabrikstraße kommenden PKW eines 70jährigen Lambrechters. Bei der anschließenden Kollision ...

