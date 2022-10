Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch - Verletzter Radfahrer nach Vorfahrtsverletzung

Haßloch (ots)

Am Donnerstag, den 27.10.2022, kam es gegen 13:50 Uhr in der Fabrikstraße in Haßloch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 65jährige Radfahrer aus Speyer hatte den Radweg von Lachen-Speyerdorf kommend in Richtung Haßloch befahren und übersah hierbei den bevorrechtigt aus der Fabrikstraße kommenden PKW eines 70jährigen Lambrechters. Bei der anschließenden Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden an PKW und Fahrrad.

