POL-PDNW: (Neustadt) Pkw fährt unter Lkw

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag (27.10.2022), kurz nach 08.00 h, ereignete sich in der Hambacher Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Lastkraftwagen befuhr die Hambacher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und musste verkehrsbedingt anhalten. Der hinter diesem fahrende Pkw-Führer erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Lkw auf. Der 56jährige wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme bzw. Bergung des Pkw musste die Unfallstelle für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Neben der Polizei waren Kräfte des Rettungsdienstes, sowie der Feuerwehr im Einsatz.

