Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mit gestohlenem Quad Unfall verursacht und geflohen

Karlsruhe (ots)

Ein noch unbekannter Täter fuhr am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in der Brandenkopfstraße in Karlsruhe aus noch unklaren Gründen gegen einen Gartenzaun und beschädigten diesen. Anschließend entfernte sich die Person zu Fuß unerlaubt vom Unfallort und ließ das Fahrzeug zurück. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Quad in der Nacht vom 27. auf den 28. August von einem Parkplatz einer Kleingartenanlage "Mastweidenweg" in Karlsruhe-Durlach entwendet wurde.

Zeugen des Diebstahls oder Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

