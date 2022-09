Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Eisenbahnstraße in Karlsruhe- Grötzingen ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Verursacher streifte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Einparken den neben sich stehenden Volkswagen. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721-49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu wenden.

Steffen Schulte, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell