Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vorfahrt offenbar missachtet - Sachschaden nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro kam es am Mittwochnachmittag am Technologiepark in Karlsruhe. Ein 54-jähriger Fahrer eines Ford wollte offenbar von der Albert-Nestler-Straße nach rechts in den Hirtenweg einbiegen. Hierbei missachtete er wohl die Vorfahrt einer 28-Jährigen, die mit ihrem Smart auf dem Hirtenweg unterwegs war. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden.

