POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein unbekannter Mann ist am späten Dienstagabend in eine Wohnung in Karlsruhe-Mühlburg eingedrungen und dabei auf den schlafenden 67-jährigen Bewohner getroffen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gegen 23:35 Uhr über eine geöffnete Balkontür Zugang zu der in einem Mehrfamilienhaus in der Weinbrennerstraße gelegenen Wohnung. Anschließend durchsuchte er in der ...

mehr