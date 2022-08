Polizei Hagen

POL-HA: Personengruppe verprügelt Mann und flüchtet im Audi

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag, 23.08.2022, hielt sich ein 35-jähriger Betrunkener kurz nach Mitternacht in der Voerder Straße auf. Dort pöbelte er laut Zeugenaussagen herum. Zu diesem Zeitpunkt traf er auf drei Männer, mit denen er in einen Streit geriet. Die Männer schubsten den 35-Jährigen und traten ihn, als er am Boden lag. Danach stiegen alle in einen schwarzen Audi und fuhren in Richtung Wehringhausen davon. Ihr Opfer blieb scheinbar unverletzt und verweigerte jede Hilfe der durch die Zeugen verständigten Polizisten. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den flüchteten Audi an der Bahnhofshinterfahrung stoppen. Das Aussehen der Insassen stimmte mit der Täterbeschreibung überein. Den Hauptakteur der Schlägerei, einen 23-Jährigen, nahmen die Beamten vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell