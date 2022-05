Gronau-Epe (ots) - Während einer Übungsstunde hat sich eine Fahrschülerin am Montagmittag in Gronau-Epe leicht verletzt. Die 37-jährige Gronauerin befuhr mit einem Motorrad die Ahauser Straße aus Richtung Ahaus-Graes kommend in Richtung Gronau-Epe. Der Fahrlehrer folgte ihr in einem Wagen. In Höhe des Bahnüberganges kollidierte sie mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers mit einem entgegenkommenden Wagen eines 62 ...

