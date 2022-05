Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fahrstunde endet mit Zusammenstoß

Gronau-Epe (ots)

Während einer Übungsstunde hat sich eine Fahrschülerin am Montagmittag in Gronau-Epe leicht verletzt. Die 37-jährige Gronauerin befuhr mit einem Motorrad die Ahauser Straße aus Richtung Ahaus-Graes kommend in Richtung Gronau-Epe. Der Fahrlehrer folgte ihr in einem Wagen. In Höhe des Bahnüberganges kollidierte sie mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers mit einem entgegenkommenden Wagen eines 62 Jahre alten Engdeners. Die Leichtverletzte brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell