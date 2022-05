POL-BOR: Bocholt - Stemmhammer entwendet

Bocholt (ots) - Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt mehrere parkende Autos. Die Taten spielten sich insbesondere am Hemdener Weg ab: Dort wiesen drei Fahrzeuge eingeschlagene Fensterscheiben auf. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar ...

