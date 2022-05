Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - In Auto eingebrochen

Südlohn (ots)

Aus einem parkenden Wagen haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Südlohn eine Geldbörse gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Täter eine Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einer Einfahrt am Nordring. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei appelliert erneut, keine Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor! (to)

