Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Brandursache unklar

Vreden (ots)

Der Grund eines Brandausbruchs am Sonntagabend in Vreden wie auch die Schadenshöhe sind derzeit unklar. Gegen 21.05 Uhr hatte ein Zeuge in Vreden am Hermann-Löns-Weg schwarzen Rauch aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Flammen waren mutmaßlich zwischen einer Garage und einem Geräteschuppen entstanden. Das Kriminalkommissariat 11 in Borken hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)

