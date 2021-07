Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnahme durch SEK

Meschede (ots)

Am Donnerstagmorgen erfolgte um 06.00 Uhr ein Zugriff des SEK in einer Wohnung im Innenstadtgebiet Meschede. Zeugenhinweise führten die Ermittler zu einem möglichen Betäubungsmittelhändler, welcher auch Schusswaffen besitzen sollte. In der Wohnung konnte das SEK den Tatverdächtigen, einen 27-jährigen Mann aus Meschede, widerstandslos festnehmen. Ebenfalls in der Wohnung trafen die Beamten auf eine 18- und eine 27-jährige Frau aus Meschede und einen 21-Jährigen Afghanen. Alle wurden widerstandslos vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnten die Ermittler über 600 Gramm Amphetamin sicherstellen. Darüber hinaus konnten diverse Schlagwerkzeuge und drei Schreckschusspistolen sichergestellt werden. Bis auf den 27-jährigen Mescheder wurden alle Personen nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Nachmittags dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell