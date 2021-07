Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit dem RTH ins Krankenhaus

Schmallenberg (ots)

Ein 25-jähriger Fahrradfahrer musste nach einem Sturz am Mittwoch mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Schmallenberger war gegen 11.45 Uhr mit seinem Pedelec Bike auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg aus dem Waldgebiet Robbecke kommend in Richtung Bad Fredeburg gefahren. Aus ungeklärter Ursache stürzte der Mann auf dem abschüssigen Weg. Fußgänger fanden den schwer verletzten Mann. Sie informierten die Rettungskräfte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell