Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorroller gegen Pkw

Meschede (ots)

Am Mittwoch gegen 10 Uhr kam es auf der Warsteiner zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem 250ccm-Motorradroller. Als der 82-jährige Autofahrer aus einer Einfahrt in den fließenden Verkehr einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem 57-jährigen Motorradfahrer. Dieser war in Richtung Hünenburgstraße unterwegs. Der 57-jährige Mescheder erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer aus Meschede blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell