Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Baumarkt

Heek (ots)

Um in einen Baumarkt in Heek zu gelangen, schnitten Unbekannte eine Außenwand zu dem Verkaufsraum auf. Zuvor waren sie über einen Metallgitterzaun auf das Grundstück geklettert. Als Steighilfe nutzten sie eine hölzerne Palette. Zu dem Geschehen an der Straße Stroot kam es in der Nacht zum Sonntag gegen 04.30 Uhr. Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell