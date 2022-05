Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schülerin kreuzt

Pedelecfahrerin stürzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 63 Jahre alte Pedelecfahrerin am Montag in Borken zugezogen. Die Borkenerin war gegen 14.30 Uhr war auf einem Weg im Stadtpark in Richtung Josefstraße unterwegs, als eine 14-jährige Radfahrerin ihren Weg kreuzte. Die Schülerin aus Borken war von einem Schulgelände losgefahren. Die Radfahrerinnen kollidierten infolgedessen die 63-Jährige zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. An den Rädern entstand Sachschaden von insgesamt rund 600 Euro. (db)

