Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wenige Meter voneinander entfernt: Versuchter und vollendeter Einbruch

Plettenberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Pizzeria an der Grünestraße ein. Sie verschafften sich offenbar durch ein gekipptes Fenster Zutritt zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie die gesamte Kasse mitsamt Inhalt. Nur wenige Meter weiter wurde in er selben Nacht bei einer Gaststätte in der Brachtstraße die Glasscheibe eines Fensters beschädigt. Die Täter gelangten hier allerdings nicht in das Innere der Gaststätte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges festgestellt haben. Hinweise können unter 02391-9199-0 an die Polizeiwache in Plettenberg gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell