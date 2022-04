POL-RZ: +++ Warnung vor betrügerischen Mahnbriefen einer Anwaltskanzlei +++

Ratzeburg (ots) - 08. April 2022 | Kreis Stormarn - 08.04.2022 - BAB 24/ Barsbüttel Am Freitag (08.04.2022) kam es gegen 14 Uhr auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin kurz vor der Anschlussstelle Reinbek zu einem LKW- Unfall. Gegen 21:30 Uhr konnte die Vollsperrung der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin nach Abschluss der Bergungsarbeiten aufgehoben werden. In Höhe der Unfallstelle kann es jedoch aufgrund der Schäden an ...

mehr