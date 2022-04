Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vollsperrung nach LKW- Unfall

Ratzeburg (ots)

08. April 2022 | Kreis Stormarn - 08.04.2022 - BAB 24/ Barsbüttel

Am Freitag (08.04.2022) kam es gegen 14 Uhr auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin kurz vor der Anschlussstelle Reinbek zu einem LKW- Unfall.

Nach bisherigem Erkenntnisstand verlor der Fahrer eines mit Splitt beladenen Sattelzuges nach einem Reifenplatzer die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann. Dieses kippte auf die Seite und die Ladung verteilte sich auf der gesamten Fahrbahn Richtung Berlin und auf dem linken Fahrstreifen der Gegenrichtung. Ein 36-jähriger Hyundai- Fahrer konnte nicht rechtzeitig reagieren und fuhr in den Sattelzug. Der 36-jährige Glinder und der 55-jährige LKW- Fahrer aus Hamburg wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist die Autobahn 24 in Fahrtrichtung Berlin in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt. Der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hamburg ist ebenfalls gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Die Autobahn 24 ist ab der Anschlussstelle Reinbek frei befahrbar.

Aktuell kommt es hierdurch zu erhöhtem Rückstau in beide Fahrtrichtungen. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell