Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brandstiftungen in Schwarzenbek

Ratzeburg (ots)

11. April 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 09./10.04.2022 - Schwarzenbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am vergangenen Wochenenden kam es zu mehreren Bränden im Stadtgebiet Schwarzenbek. Es wurden zwei Tatverdächtige ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete am Samstag (09. April) ein Zeuge gegen 18:30 Uhr in der Hans-Böckler-Straße im Bereich des Jugendcentrums einen Brand. Eine Kunststoffbox, die direkt an der Hauswand stand, brannte. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. An der Wand entstand geringer Schaden.

Am Sonntag (10. April) wurde gegen 13 Uhr der Brand eines Restmüllcontainers in der Seestern- Pauly- Straße festgestellt. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Kurze Zeit später, gegen 14:45 Uhr, teilte ein weiterer Zeuge ein Feuer in der Grund- und Gemeinschaftsschule in der Breslauer Straße mit. Hier wurde nach ersten Erkenntnissen ein Brandsatz durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Gebäude geworfen. Nur durch die Meldung der Zeugen und das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Die Schadenshöhe für die Brände wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen und Zeugenhinweise führten zur Feststellung von zwei Minderjährigen aus Schwarzenbek (12 & 14 Jahre alt), die im Verdacht stehen, die Brände gelegt zu haben.

Die Kriminalpolizei Geesthacht führt die Ermittlungen und nimmt weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

