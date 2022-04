POL-MK: Versuchter Einbruch in Geschäft/Graffiti gesprüht

Hemer (ots) - Einer 82-Jährigen wurde während ihres Einkaufs in einem Discounter an der Mendener Straße am Mittwochnachmittag, gegen 13:00 Uhr, das Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet. Die Seniorin bemerkte nichts vom Diebstahl. Das Fehlen der Geldbörse stellte sie erst an der Kasse fest. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

