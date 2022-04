Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wildgehege Meskendahl - Tatverdächtiger festgenommen

Schalksmühle (ots)

Kurz nach 02:30 Uhr wurde durch einen oder mehrere Täter in die Verkaufshütte des Wildgeheges Meskendahl eingebrochen. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst. Die Täter hebelten zunächst offenbar die Eingangstür auf und durchwühlten anschließend den Innenraum. Es wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet. Die sofort alarmierten Polizisten konnten zunächst im Nahbereich keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Auch die Fahndung mittels eines Hubschraubers blieb erfolglos. Gegenüber der Zufahrt Meskendahl stand jedoch ein verdächtig wirkender Ford C-Max mit Hammer Kennzeichen. Der Betreiber des Wildgeheges behielt diesen den gesamten Morgen über im Auge.

Gegen 06:20 Uhr setzte sich das Fahrzeug schlussendlich in Bewegung. Der Betreiber informierte nochmals die Polizei. Die Beamten trafen das Fahrzeug im Bereich des Pendlerparkplatzes an der Anschlussstelle Lüdenscheid Nord an. Der Fahrzeugführer, ein 34-jähriger ohne festen Wohnsitz, sowie das Fahrzeug wurden in der Folge kontrolliert und durchsucht. Die Polizisten fanden das mutmaßliche Tatwerkzeug, einen Schraubendreher, ein Walkie-Talkie sowie Drogen auf. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ihm wurde zudem wegen des vermuteten Fahrens unter Drogeneinfluss eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. (schl)

