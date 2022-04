POL-MK: Stühle und Tische entwendet

Schalksmühle (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Büroräume einer Versicherung an der Volmestraße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Täter durchsuchten und durchwühlten anschließend mehrere Räume und entwendeten unteranderem Laptops und Bargeld. (wib) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

