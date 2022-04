POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Neuenrade (ots) - Über das Wochenende brachen Unbekannte in einen Container auf einer Baustelle in der Straße In der Hönne ein. Die Täter entwenden aus dem Inneren diverse Werkzeuge und Kraftstoffe im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

