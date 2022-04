Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfall mit Sachschaden - widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Werdohl (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der B 229 im Bereich der Baustellenampel/Einmündung Burg gegen 14:30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem blauen Mini und einem grauen Ford C-Max, bei der beide Autos beschädigt wurden (insgesamt ca. 2000 Euro).

Zum Unfallgeschehen existieren widersprüchliche Aussagen. Während der 28jährige Fahrer des Minis behauptet, dass der Ford auf seinen Wagen aufgefahren sei, gibt der 86jährige Fahrer des Fords an, der Mini-Fahrer habe rangiert und sei rückwärts gegen sein Fahrzeug gestoßen.

Fest steht, dass es zur Unfallzeit vor der dortigen Baustellenampel (in Fahrtrichtung Versestraße) zu einem Stau kam. Der Mini-Fahrer soll im Bereich der Einmündung Burg/ggf. auch unmittelbar dahinter gestanden haben. Im deutlichen Abstand hinter dem Mini, unmittelbar vor der Einmündung zur Straße Burg, stand ein weiteres Fahrzeug. Der Fahrer des Fords stand zunächst hinter diesem Fahrzeug, so dass die Einmündung frei blieb. Als kein Gegenverkehr kam, fuhr der Ford-Fahrer an dem vor der Einmündung wartenden Fahrzeug vorbei, um nach rechts in die Straße Burg abzubiegen. In dem Moment sei der Mini rückwärts gefahren und es habe "gekracht", so der Ford-Fahrer.

Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei nun nach Zeugen, insbesondere nach den Insassen des Fahrzeugs, das von dem Ford überholt wurde bzw. an welchem der Ford vorbeifuhr.

Hinweise werden durch die Polizei in Werdohl, 02392 9199-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell