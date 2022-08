Polizei Hagen

POL-HA: Ehefrau sucht nach häuslicher Gewalt Polizeiwache auf

Hagen-Mitte (ots)

In einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Innenstadt bedrohte ein 43-Jähriger Montagmorgen (22.08.2022) seine Ehefrau. Die Hagenerin suchte eine Polizeiwache auf und gab an, dass es immer wieder zu Gewaltstraftaten kommt. Sie werde regelmäßig von ihrem Mann geschlagen und verletzt. Am Montag habe der 43-Jährige seine Frau mit einem Messer bedroht, anschließend verließ er die gemeinsame Wohnung. Die Polizei konnte den Hagener nicht antreffen. Die Beamten fertigte eine Strafanzeige gegen ihn. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell