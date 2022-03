Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen - Ost: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 15:00 Uhr und Sonntag 08:45 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe an einem Kindergarten im Max-Liebermann-Weg ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Scheinbar ohne etwas zu stehlen, verließ der Unbekannte die Einrichtung wieder durch eine von Innen geöffnete Terrassentür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen, die sich unter der Tel. 07031 697-0 melden können.

