POL-HA: Die Polizei Hagen warnt vor Taschendieben - Warnschilder im gesamten Stadtgebiet auf den Boden gesprüht

Hagen-Mittelstadt (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Samstagmorgen, 20.08.2022, am Berliner Platz. Dort hielt sich am Hagener Omnibusbahnhof gegen 04:15 Uhr ein 34-Jähriger auf. Als ein 32-Jähriger auftauchte gerieten die zwei Betrunkenen aus ungeklärten Gründen in einen verbalen Streit. Dieser eskalierte und der Letztgenannte stach dem 34-Jährigen mit einer Spritze in das Gesicht. Dieser ...

