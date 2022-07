Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Helmstedt

Helmstedt

Im Juni 2019 wurde in der Ortsfeuerwehr Helmstedt der "Brandmeister vom Dienst" (BvD) eingeführt. In einer Testphase wurde dafür ein Mannschaftstransportwagen (MTW) genutzt, die Testphase wurde erfolgreich nach einem Jahr beendet und der BvD fest in die Feuerwehr integriert. Auch der MTW blieb zunächst das Führungsfahrzeug für den Brandmeister vom Dienst. Eine Neubeschaffung eines Kommandowagen (Kdow) war jedoch bereits geplant, da der MTW auch der Jugendfeuerwehr wieder zur Verfügung gestellt werden sollte. Im Zuge einer Alarmübung verunfallte leider der MTW, die Ortsfeuerwehr Offleben-Reinsdorf sprang ein verlieh ihren MTW als Ersatzfahrzeug an die Ortsfeuerwehr Helmstedt. Im letzten Jahr konnten in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt werden, so dass ein Kdow beschafft werden konnte. Nach einer kurzen, intensiven Planungsphase erfolgte die Einholung von Angeboten, die Auswahl eines Aufbauers und damit Festlegung auf einen Ford Kuga. In Folge von Lieferengpässen verzögerte sich jedoch die Auslieferung von Ende 2021 auf den 18.07.2022. Das Fahrzeug ist auf neuestem Stand der Technik und bietet einen leistungsstarken 190 PS Dieselmotor, ein 8-Gang-Automatikgetriebe und Allradantrieb, moderne Kommunikationstechnik sowie Hilfsmittel für den Einsatzleiter. Aufbauer ist die Firma "SFS Saar" aus Bexbach in der Nähe von Saarbrücken. Feuerwehrtypisch in RAL 3000 - feuerwehrrot lackiert und foliert durch die Firma "Feuerschild112" im standardisierten Feuerwehr Helmstedt Design. Abgerundet wird das Fahrzeug mit einem LED-Blaulichtbalken RTK 7 der Firma Hella. In Summe wurden rund 50.000 EUR für das Fahrzeug investiert. Aufgrund der o.g. Fahrzeugsituation wurde das Fahrzeug bereits mit dem heutigen Tag in Dienst gestellt.

Wir bedanken und sowohl bei der Stadt Helmstedt für die gute Zusammenarbeit und Möglichkeit dieses zusätzliche Fahrzeug zu beschaffen, als auch bei der Ortsfeuerwehr Offleben-Reinsdorf für die Ausleihe ihres MTW.

