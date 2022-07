Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: PKW in Vollbrand

Helmstedt (ots)

22.07.2022, 00:04 Uhr. B244, Helmstedt Richtung Mariental. Gemeldet wurde ein brennendes Fahrzeug auf der B244 in Richtung Mariental. Bereits auf Anfahrt bestätigte sich die Meldung, ein PKW stand in Vollbrand. Das Fahrzeug stand bereits seit einigen Tagen verlassen und zum Teil schon beschädigt am Straßenrand. Es wurde ein Trupp unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung, mit Zugabe von Löschschaum eingesetzt. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Im Einsatz Ortsfeuerwehr Helmstedt. Dauer: ca. 1 Stunde. Einsatzleiter: Marius Kornau. Fotos: Feuerwehr Helmstedt

