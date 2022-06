Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Einbrüche im Warener Gewerbegebiet

Waren (ots)

In der Nacht vom 01.06.2022 auf den 02.06.2022 kam es in Waren (Müritz) zu mehreren Einbrüchen in einem Gewerbegebiet in der Hermann-Graupmann-Straße und der Johann-Heinrich-von-Thünen-Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in die Räumlichkeiten von insgesamt vier Firmen. In allen Firmen wurden die Räumlichkeiten durch die unbekannten Täter durchsucht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 3.500 Euro.

Zur Spurensuche- und Sicherung war der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg im Einsatz.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Einbruchsdiebstählen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter 03991 - 1760 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell