Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frauen bei Spaziergang verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochnachmittag, 20.10.2021, gegen 15.50 Uhr, sind zwei Frauen hintereinander bei einem Spaziergang im Bereich um die Straße "Am Nordpark" von einem ihnen unbekannten Mann angegriffen und verletzt worden. Danach sei der Mann in unbekannte Richtung weggelaufen.

Die alarmierten Polizeibeamten gingen sofort in die Fahndung.

Mittlerweile ist bekannt, dass keine der beiden Frauen schwere Verletzungen davon getragen hat.

Da die Ermittlungen der Polizei derzeit und insbesondere im Hinblick auf den möglichen Täter noch andauern, können momentan keine weiteren Informationen dazu bekannt gegeben werden. Es wird nachberichtet. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell