POL-NB: Rauchentwicklung aus einem Haus in Malchin

Neubrandenburg (ots) - Am 25.05.2022, zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr kam es 17033 Neubrandenburg, Treptower Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 14- jährigen Fußgängerin, welche ein Fahrrad schob. Die Jugendliche beabsichtigte die Dümperstraße in Richtung Marktplatz-Center in Neubrandenburg zu überqueren, als sie plötzlich von einem Pkw angefahren wurde, welcher die Dümperstraße in ...

mehr