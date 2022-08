Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer fährt Schlangenlinien - Alkoholtest zeigt 1,66 Promille an

Hagen-Vorhalle (ots)

Polizeibeamte hielten am frühen Sonntagmorgen (21.08.2022) in Vorhalle einen 20-jährigen Autofahrer an, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von 1,66 Promille anzeigte. Ein 19-jähriger Zeuge rief, gegen 03.30 Uhr, den Notruf der Polizei und teilte den Beamten mit, dass der Autofahrer vor ihm auf der Weststraße Schlangenlinien fuhr. Als die Polizisten anschließend ebenfalls über die Weststraße fuhren, erkannten sie das beschriebene Auto auf Höhe der Nöhstraße. Auch sie erkannten, dass der Fahrer immer wieder sehr weit nach links fuhr, dort beinahe die Mittelinsel touchierte und anschließend nach rechts lenkte. Als der 20-Jährige bei der durchgeführten Verkehrskontrolle aus seinem Auto ausstieg, musste er sich daran festhalten. Weiterhin bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,66 Promille an. Der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizeibeamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

