Polizei Hagen

POL-HA: Mann sticht 34-Jährigen mit Spritze ins Gesicht

Hagen-Mittelstadt (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Samstagmorgen, 20.08.2022, am Berliner Platz. Dort hielt sich am Hagener Omnibusbahnhof gegen 04:15 Uhr ein 34-Jähriger auf. Als ein 32-Jähriger auftauchte gerieten die zwei Betrunkenen aus ungeklärten Gründen in einen verbalen Streit. Dieser eskalierte und der Letztgenannte stach dem 34-Jährigen mit einer Spritze in das Gesicht. Dieser konnte den Arm des Angreifers packen, ihn fixieren und die Polizei verständigen. Die Beamten stellten das Tatmittel sicher uns legten eine Anzeige vor. Der 34-Jährige wurden mit über 1,7 und der 32-Jährige mit über 2,1 Promille jeweils in Krankenhäuser gebracht. (hir)

