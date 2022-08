POL-HA: "Mach dein Passwort stark!" - Nächste Telefonsprechstunde zur Präventionskampagne am 24. August 2022

Hagen-Wehringhausen (ots) - Freitagabend (19.08.2022) kam es in Wehringhausen zu einem Streit zwischen einem ehemaligen Paar. Eine Hagenerin gab an, dass sie von ihrem Ex-Lebensgefährten bei einem Streit auf offener Straße geschlagen wurde. Der 35-Jährige habe auch auf sie eingetreten, als sie am Boden lag. Nach Eintreffen der Polizei gab der Hagener an, dass er von seiner ehemaligen Partnerin beleidigt und geschubst ...

mehr